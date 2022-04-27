Українські військові знищили на Луганщині високоточний ударний безпілотник окупантів "Куб-БЛА": фото

У вівторок, 26 квітня, українські військові на Луганщині збили ворожий безпілотник "Куб-БЛА".

Бійці ЗСУ спершу дезорієнтували російський високоточний ударний безпілотний літальний апарат "Куб-БЛА", після чого його успішно знищили.

Про це сьогодні, 27 квітня, повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

"Це фото російського високоточного ударного безпілотного літального апарата "Куб-БЛА" Як зазначають російські пропагандисти, перевагами комплексу є прихований запуск, висока точність бомбометання, безшумність та простота у користуванні. Але саме такий "аналоговнєт" успішно вчора "дезорієнтували" фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили піхотинці на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що БПЛА такого типу представлений на міжнародній виставці озброєння у 2019 році, а у березні 2022 року, на Київщині, російські окупанти вперше здійснили бойове застосування цього безпілотника.

"Не слухайте роспропаганду, все їхнє "унікальне" озброєння дуже добре горить, падає та тоне", - кажуть українські воїни.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині зранку 27 квітня підрозділ протиповітряної оборони ЗСУ збив російську ракету.

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