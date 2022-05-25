Українські військові знищили БМП-3 окупантів з повним боєкомплектом: відео

ЗСУ знищили БПМ-3 окупантів на півдні України ,скриншот з відео

ЗСУ завдали потужного удару по позиції противника.

Українські військові на півдні країни знищили ворожу бойову машину піхоти-3 (БМП-3) з повним боєкомплектом.

Відповідне відео опублікувала пресслужба бригади, його можна переглянути тут.

На ролику видно, як українськ захисники завдали удару по техніці російських військових. Один зі снарядів влучив у ворожу БМП-3. Вона миттю спалахнула. В результаті попадання здетонував боєкомплект загарбників.

ЗСУ знищили БМП-3 окупантів на півдні України, скриншот з відео

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