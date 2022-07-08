Українські військові знищили склад боєприпасів окупантів у Новій Каховці

Сьогодні, 8 липня, українські військові знищили ворожий склад боєприпасів у Новій Каховці.

Про це повідомив депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні влучання у склад боєприпасів у Новій Каховці. Там же, за попередньою інформацією, вчора вбили зрадника, колишнього поліцейського, який погодився на співпрацю з окупантами — Сергія Томку", - повідомив він.

Під час телеефіру Хлянь зазначив, що після удару по ворожому складу певний час тривали вибухи.

"Було детонування певний час. Склади, які вони розташовують трохи далі від лінії фронту, вони думають, що вони у безпеці, але, як ми бачимо, влучні попадання йдуть у склади боєкомплектів... Винищуючи тилові запаси, ми можемо почати контрнаступальні дії", – сказав він.

З його слів, це вже третій знищений склад окупантів у Новій Каховці, попри те, що росіяни постійно проводять передислокації.

Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, за попередніми даними, внаслідок удару по складу знищено боєкомплект, ППО загарбників, також є жертви серед окупантів.

"Попередньо, мінус БК, ППО, та декілька десятків орків поранено/вбито. Інформація уточнюється", - написав він.

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