Українські військові знищили російський танк на Чернігівщині завдяки інформації з чат-боту: фото

Українські військові знищили російський танк на Чернігівщині завдяки інформації з чат-боту: фото

СБУ просить продовжувати надсилати інформацію про пересування ворога до офіційного чат-боту.

Поблизу села Велика Вісь Чернігівської області українські військові знищили російський танк завдяки інформації про його розташування, яка надходить від українців в офіційний чат-бот в Telegram.

Про це повідомила пресслжуба СБУ і розповіла, як повідомляти спецслужбу про ворожу техніку.

"На цьому фото – черговий російський танк, підбитий нашими ЗСУ поблизу села Велика Вісь на Чернігівщині. А ще – це один із прикладів того, наскільки ефективно працює офіційний чат-бот t.me/stop_russian_war_bot", - йдеться у повідомленні.

В СБУ просять українців продовжувати повідомляти оперативну інформацію про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів. Кожне повідомлення спочатку перевіряє СБУ, а потім передає на відпрацювання військовим.

Інформацію в СБУ просять надсилати чітко і структуровано:

1. Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо);

2. кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип;

3. додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі;

4. особливі прикмети підозрілих осіб.

"Нищимо окупантів далі! Разом переможемо!", - додали в СБУ.

Нагадаємо, на Чернігівщині збили ворожий літак.

Як повідомлялось раніше, лише за минулу добу від обстрілів російських окупантів загинули 17 людей у Чернігівській області, ще 13 - травмовані.