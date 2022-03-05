Українські військові знищили російський танк на Чернігівщині завдяки інформації з чат-боту: фото

СБУ просить продовжувати надсилати інформацію про пересування ворога до офіційного чат-боту.
Поблизу села Велика Вісь Чернігівської області українські військові знищили російський танк завдяки інформації про його розташування, яка надходить від українців в офіційний чат-бот в Telegram.
Про це повідомила пресслжуба СБУ і розповіла, як повідомляти спецслужбу про ворожу техніку.
"На цьому фото – черговий російський танк, підбитий нашими ЗСУ поблизу села Велика Вісь на Чернігівщині. А ще – це один із прикладів того, наскільки ефективно працює офіційний чат-бот t.me/stop_russian_war_bot", - йдеться у повідомленні.
В СБУ просять українців продовжувати повідомляти оперативну інформацію про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів. Кожне повідомлення спочатку перевіряє СБУ, а потім передає на відпрацювання військовим.
Інформацію в СБУ просять надсилати чітко і структуровано:
1. Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо);
2. кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип;
3. додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі;
4. особливі прикмети підозрілих осіб.
"Нищимо окупантів далі! Разом переможемо!", - додали в СБУ.
Нагадаємо, на Чернігівщині збили ворожий літак.
Як повідомлялось раніше, лише за минулу добу від обстрілів російських окупантів загинули 17 людей у Чернігівській області, ще 13 - травмовані.