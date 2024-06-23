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Українські військові знищили склад ворожих безпілотників та супутню інфраструктуру в Росії

Українські військові знищили склад ворожих безпілотників та супутню інфраструктуру в Росії

Українці знищили місце зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2” / Фото: ТСН.ua

Також було знищено кваліфікованих інструкторів.

Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу шахедів та супутньої інфраструктури Росії. 

Про це інформують Військово-Морські Сили ЗСУ. 

Супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. 

Окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків “Shahed-136/Герань-2” та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по  території України за допомогою іранських безпілотних систем.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі! Разом до перемоги! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії після атаки БпЛА палав Афіпський НПЗ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Ростовській області унаслідок атаки безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

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