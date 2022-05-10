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Українські військові знищили вже 26 тисяч російських солдатів - Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

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Українські військові знищили вже 26 тисяч російських солдатів - Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

Associated Press

Станом на 10 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 26 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 10.05 орієнтовно склали:

  • особового складу 26000 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1170 (+25) од;
  • бойових броньованих машин‒ 2808 (+44) од;
  • артилерійських систем – 519 (+6) од;
  • РСЗВ - 185 (+0) од;
  • засоби ППО - 87 (+0) од;
  • літаків – 199 (+0) од;
  • гелікоптерів – 158 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3);
  • крилаті ракети - 94 (+0);
  • кораблі /катери - 12 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1980 (+10) од;
  • спеціальна техніка - 41 (+0).
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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 76-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі. 

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