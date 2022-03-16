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Українські військові знищили гаубичний дивізіон окупанта в Сумській області: відео

Українські військові знищили гаубичний дивізіон окупанта в Сумській області: відео

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Українські військові знищили гаубичний дивізіон окупанта в Сумській області: відео

скриншот з відео / ЗСУ

ЗСУ знищили російський гаубичний дивізіон 2С19 "Мста-С".

Вніч проти 16 березня українські військові знищили артилерійський дивізіон окупанта. Ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу у Тростянці Сумської області.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутніх військ ЗСУ.

"Бійцям вночі вдалося ювелірно знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С". Уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростим завданням. Утім, холодноярцям вдалося! Результати оцініть сам", – йдеться повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ показав відео знищення колони військової техніки окупантів на Київщині.

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