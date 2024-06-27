Українські військові знищують армію РФ за допомогою наземних дронів: як вони працюють

Наземні дрони — багатофункціональні. Деякі з них займаються мінуванням територій, евакуацією, доставленням боєкомплекту.

Українські військові знищують загарбницьку армію РФ за допомогою наземних дронів. Один з підрозділів має на своєму рахунку сотні вдалих виходів на ворожі позиції.

Про це розповіли на сторінці “СтратКом ЗСУ”.

Як зазначається, один із підрозділів 23-го ОСБ у складі 63-ї ОМБр, який працює із наземними дронами, має на своєму рахунку сотні вдалих вилазок на ворожі позиції.

“Кожне наближення — це гучний феєрверк і втрата техніки та особового складу для ворога. Основне бажання — більше потужних дронів, які дадуть змогу знищити ще більше окупантів”, — розповіли в “СтратКом”.

Водночас військовий із позивним “Макс” додав, що наземні дрони — багатофункціональні. Деякі з них займаються мінуванням територій, евакуацією, доставленням боєкомплекту.

Проте є і дрони камікадзе. Їхня задача підривати російських окупантів.

“Наземні дрони дуже полегшують роботу піхоти, тому що саперам не потрібно ризикувати своїм життям. Робити замінування, доставляти на позиції їжу, боєкомплект. І під обстрілами людині не потрібно висуватися за вантажем”, — зауважив військовий.

Нагадаємо, що 3-тя штурмова показала ефектне знищення окупантів.

У Маріуполі розбито 25 автобусних зупинок

Читайте також: