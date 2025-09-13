ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
251
1 хв

Українські військові звільнили Філію на Дніпропетровщині — Сили оборони

Дві групи 425-го полку «Скеля» увірвалися туди, закидали окупантів гранатами, обстріляли, взяли полонених, завели туди суміжників, які будуть надалі цей населений пункт контролювати.

Світлана Несчетна
ЗСУ звільнили село Філія на Дніпропетровщині

ЗСУ звільнили село Філія на Дніпропетровщині / © Getty Images

Сили оборони повернули під контроль України населений пункт Філія Дніпропетровської області.

Про це повідомив речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський в ефірі телемарафону в суботу, 13 вересня, вдень.

«Сьогодні в нас радісна новина… — відбита від ворога Філія на Дніпропетровщині. Там зайшли окупанти, підняли свою ганчірку. Дві групи 425-го полку „Скеля“ увірвалися до цього населеного пункту, закидали цих окупантів гранатами, обстріляли їх, взяли полонених, завели туди суміжників, які будуть надалі цей населений пункт контролювати. Це дуже хороша новина. Філія знову наша», — розповів він.

425-й полк «Скеля» опублікував відео щодо цієї операції.

Разом з тим, на карті DeepState Філія постійно позначена як контрольована Україною. Коли саме її займали окупанти — наразі невідомо.

Раніше повідомлялося, що росіяни просунулися на Дніпропетровщині.

