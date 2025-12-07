Українські військові звільнили село Тихе на Дніпропетровщині

ЗСУ звільняють нашу землю від окупантів / © Pixabay

Реклама

Бійці 67 окремої механізованої бригади звільнили село Тихе на Дніпропетровщині.

Про це йдеться у повідомленні бригади.

«Завдяки злагодженим діям, чіткому плануванню та відвазі українських воїнів ворога було вибито з Тихого, а село повністю зачищене від окупаційних сил», — зазначили бійці.

Реклама

Нагадаємо, 21 листопада російські окупанти оприлюднили відео, на якому їхні солдати заявляли про контроль над населеними пунктами Тихе та Відрадне на Олександрівському напрямку. На кадрах вони демонстрували присутність своєї «групи Восток».

Нагадаємо, Сили оборони України звільнили від російських загарбників Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок Донецької області та відкинули ворог поблизу Никанорівки, Нового Шахового та Федорівки.