Українські водійські права перестануть діяти в ЄС: коли їх потрібно обміняти

Водійське посвідчення

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Українські водійські права, видані до офіційного вступу країни до Європейського Союзу, залишаться чинними до закінчення свого строку, але діятимуть тільки на території України. Для поїздок за кордон документи доведеться обміняти на нові — єдиного європейського зразка.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з оновленими правилами уряду, після набуття Україною повноправного членства в ЄС старі посвідчення втратять легальність за межами нашої держави. Щоб керувати автомобілем в інших країнах Євросоюзу, водіям необхідно буде пройти процедуру обміну документа.

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Водночас у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) уточнили інші актуальні правила для водіїв. Перше посвідчення, як і раніше, видаватимуть на 2 роки. Після цього терміну документ можна обміняти на постійний без складання іспитів, якщо водій має не більше ніж два штрафи за порушення правил дорожнього руху.

За словами Тараса Мельничука, повторні іспити також не потрібні під час планового обміну прав — для цього знадобиться лише чинна медична довідка. Проте обмін документа є обов’язковим у разі відкриття нової водійської категорії.

У МВС окремо додали, якщо водій має професійну категорію (наприклад, «С» для вантажних автомобілів), але фактично такою машиною не користується, оновлювати посвідчення кожні 5 років немає потреби.

Нагадаємо, Кабмін змінив правила видачі водійських прав: тепер термін їхньої дії залежить від категорії транспорту. Щоб підвищити безпеку на дорогах, водіям доведеться періодично оновлювати документи та обов’язково проходити медогляд.

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