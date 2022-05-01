Українські воїни батальйону "Сармат" на Донеччині відмотлошили російських окупантів, які спробували піти у наступ

Українські воїни батальйону "Сармат" на Донеччині відмотлошили російських окупантів, які спробували піти у наступ

Українські захисники відбили атаку ворога.

У Донецькій області воїни батальйону "Сармат" дали бій російським окупантам, які спробували штурмувати їхні позиції.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Російські війська здійснили спробу штурму позицій українських захисників в районі нашої оборони на Донецькому напрямку.

"Ворожій атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів. Після цього зранку на горизонті з’явилася бронетехніка та піхота окупантів. Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї", - повідомляють у Генштабі.

В результаті бою було знищено 1 російський танк, вогневі засоби та жива сила противника.

Нагадаємо, що російські окупанти дістали зі складів тривалого зберігання військову техніку і тягнуть її в Україну. Техніка потрібна окупантам для наступу на Сході.

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