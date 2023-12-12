Українські воїни ліквідували окупанта, який вирішив справити потребу на українській землі (відео)

Вочевидь, у свої останні секунди життя росіянин дуже пошкодував, що завітав до України.

Українські військові ліквідували російського окупанта біля Авдіївки. По ворожій цілі відпрацювали воїни ЦСО "А" СБУ.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

ЦСО "А" СБУ дроном знищили окупанта, який справляв потребу на українську землю

"Цей окупант прийшов на нашу землю та вирішив попісяти на неї біля Авдіївки. Так робити не можна, тому воїни ЦСО "А" СБУ за допомогою вашого дрона (йдеться про збір, який закрили українці – ред.) миттєво і смертельно його покарали", – зазначив Стерненко.

Раніше спецпризначенці "Азову" знищили російський танк FPV-дроном.

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