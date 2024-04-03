Українські воїни показали, як наземні дрони прокладають міни просто під носом у росіян (відео)

ЗСУ показали, як наземні дрони підкладають міни просто під носом російських окупантів та їхніх позицій. Кадри ефективного застосування роботизованих наземних систем демонструють воїни 63 окремої механізованої бригади.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Військова наука змінюється просто на очах, практично в прямому ефірі! Тільки подивіться, як ці повзучі тихушники, наземні дрони ЗСУ у кілька підходів підкладають міни прямо під носом російських окупантів та їхніх позицій, після чого українські оператори їх дистанційно підривають", – наголосив він.

Як українські наземні дрони прокладають міни на під носом у росіян

Раніше наші бійці показали блискучу контрбатарейну боротьбу проти ворога. В результаті 12 російських самохідних артилерійських установок 152 та 122 мм калібру знищені ударами FPV-дронів.

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