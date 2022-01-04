Українські воїни провели навчальну розвідку боєм біля окупованого Криму (фото)

Розвідники тренувалися виконувати наліт - раптовий напад на певний об’єкт для захоплення документів та зразків озброєння.

Поблизу адміністративної межі з окупованим Кримом розвідувальний підрозділ Збройних сил України відпрацював так званий “наліт” на об'єкт умовного супротивника.

Про це повідомили у пресслужбі командування об’єднаних сил ЗСУ, опублікувавши фото тренувань.

У повідомленні йдеться, що воїни-розвідники поблизу окупованого Криму тренувалися давати відсіч ворогові на близькій відстані, відпрацьовуючи розвідку боєм — раптовий напад на певний об’єкт для захоплення документів та зразків озброєння.

“Після висування на рубіж відкриття вогню, бійці пересуваються на полі бою різними способами, взаємно прикриваючи один одного. Такий метод дає можливість вести прицільний вогонь з різних положень і водночас вести розвідку противника та місцевості”, - пояснив офіцер угруповання військ, підполковник Кирило Холявко.

Нагадаємо, раніше у північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" Військово-Морських Сил ЗС України разом із фрегатом Військово-Морських Сил Франції Auvergne провели тренування типу PASSEX. Окрім того, Франція залучила корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.

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