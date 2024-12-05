Українські воїни уразили бойову машину ЗРК "Тор М-2": яка її вартість

Українські бійці уразили бойову машину ЗРК "Тор М-2". Завдання виконали оператори 412 ОББпС "NEMESIS" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем.

Сили безпілотних систем уразили бойову машину ЗРК "Тор М-2"

"БМ 9А331М2 Тор М-2 спроможний вести вогонь на ходу, без зупинок, має збільшений боєкомплект і оснащений сучасними ракетами, що забезпечують розширену зону ураження та підвищену точність", - йдеться у повідомленні.

Вартість одиниці оцінюється приблизно у 27 млн доларів.

Раніше йшлося про те, що за три місяці підрозділи ППО Третьої штурмової ліквідували найбільшу кількість ворожих безпілотників серед усіх механізованих бригад СВ ЗСУ. Це десятки російських "Ланцетів", "Орланів", ZALA, Supercam та інші.

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