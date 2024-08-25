Українські воїни збили "шахед" із гелікоптера Мі-8 за допомогою кулемету (захопливі кадри)

Під час російської атаки українські воїни збили "шахед" з гелікоптера Мі-8 за допомогою кулемету.

Відео поширюють у Мережі.

Зазначається, що до збиття російського дрона причетні сили армійської авіації.

На кадрах видно, як військовий стріляє у БПЛА із кулемета - і через декілька секунд дрон падає.

Коли і де саме українським захисникам вдалося збити ворожий дрон - невідомо. Найімовірніше, йдеться про сьогоднішню атаку по Україні.

Додамо, за даними Повітрняних сил, що окупанти завдали удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Зокрема, атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. Також вони атакували 9-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда – Крим. Вісім "Шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області.

Атака РФ по Україні: захопливе відео, як воїни збивали "шахед" з гелікоптера Мі-8 за допомогою кулемету

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