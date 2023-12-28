Українські воїни знищили живий склад й техніку армії РФ на Лівобережжі Херсонщини (відео)

Росіяни продовжують зазнавати втрат.
Так, ліквідовані бійці 810-та окремої гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ, які пересувалися на БТР-82А. По ворогу відпрацювали екіпажі FPV-дронів РУБпАК "Сова" та "Кур'єри апостола Петра" чорного батальйону миколаївських морпіхів 501-го окремого батальйону морської піхоти.
Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
Як зазначив журналіст, саме ця російська бригада зазнала неабияких втрат наприкінці листопада після ракетного удару під час нагородження особового складу в окупованій частині Донецької області.
Раніше ЗСУ вразили групу російських піхотинців під Авдіївкою. Ворог зазнав втрат.
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