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Українські воїни знищили живий склад й техніку армії РФ на Лівобережжі Херсонщини (відео)

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Українські воїни знищили живий склад й техніку армії РФ на Лівобережжі Херсонщини (відео)

Удар ЗСУ по ворогу

Росіяни продовжують зазнавати втрат.

Так, ліквідовані бійці 810-та окремої гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ, які пересувалися на БТР-82А. По ворогу відпрацювали екіпажі FPV-дронів РУБпАК "Сова" та "Кур'єри апостола Петра" чорного батальйону миколаївських морпіхів 501-го окремого батальйону морської піхоти.

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Росіяни продовжують зазнавати втрат на Лівобережжі Херсонської області

Росіяни продовжують зазнавати втрат на Лівобережжі Херсонської області

Як зазначив журналіст, саме ця російська бригада зазнала неабияких втрат наприкінці листопада після ракетного удару під час нагородження особового складу в окупованій частині Донецької області.

Раніше ЗСУ вразили групу російських піхотинців під Авдіївкою. Ворог зазнав втрат.

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Дата публікації
Перегляди
858
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