Українські воїни повернули під контроль частину ділянки біля Новохатського

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Українські військові повернули під контроль значну частину ділянки біля Новохатського, яку російська армія захопила близько року тому.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, історія з цим селом тривала майже рік. Наприкінці липня 2025 року російські війська захопили Новохатське та змогли просунутися далі. Згодом ситуацію вдалося стабілізувати, а бої перейшли у позиційну фазу.

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Мирошников зазначив, що від весни ця ділянка стала місцем активних дій українських сил. За його словами, там була грамотно спланована локальна операція.

“Тепер немаленька частина ділянки, яка рік тому була захоплена, знову під контролем славетних українських воїнів”, — повідомив оглядач.

Він також пояснив, що нинішні подібні операції відрізняються від попередніх етапів війни. За словами Мирошникова, це вже не наступи механізованих колон, коли один ешелон пробивав шлях, а інший заходив для зачистки та закріплення.

Тепер такі дії відбуваються інакше, тому займають значно більше часу.

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Оглядач додав, що бої та зачистки в окремих селах тривають. Частина інформації може з’являтися у публічному просторі, однак це не гарантовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські десантники з батальйону «Апачі» 81-ї бригади ДШВ відбили перший масштабний механізований штурм під Слов’янськом та влаштували окупантам логістичний локдаун.

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