Українські й американські військові здійснили спільне десантування: фото

Десантування відбувалося з військово-транспортних літаків ЗС США С-130 “Геркулес”.

Сьогодні, 25 вересня, в рамках багатонаціонального навчання “Rapid Trident – 2021” українські та американські військові здійснили спільне десантування.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на своїй сторінці в фейсбуці.

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Десантування відбувалося з військово-транспортних літаків ЗС США С-130 “Геркулес”, із застосуванням американських десантних парашутних систем Т-11 з висоти 400 метрів.

"До спільного десантуванні багатонаціонального підрозділу залучався особовий склад 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України", – йдеться у повідомленні.

Крім того, напередодні особовий склад пройшов відповідну допідготовку під керівництвом інструкторів ЗС США.

"Воїни-десантники діяли чітко та впевнено, в чергове підтвердивши свій професіоналізм та готовність спільно виконувати завдання з партнерами з країн НАТО", – додали в Командуванні.

Нагадаємо, раінше військові літаки РФ вторглися в зону навчань ЗСУ в Чорному морі.

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