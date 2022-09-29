Українські захисники копійчаним способом знищили російський танк за кілька мільйонів (відео)

Так, днями, ЗСУ мілітаризували вартісний російський танк, використавши дрон і гранату.

Відео "демілітаризації" ЗС РФ виклав у Мережу волонтер Юрій Мисягін.

"Російський танк вартістю кілька мільйонів доларів, знищений 40-міліметровою гранатою M433, яку скинули з українського безпілотника за допомогою саморобної копійчаної системи скидання", - написав волонтер.

Як раніше повідомив глава держави Володимир Зеленський, на Донеччині зараз найскладніша ситуація, ЗСУ роблять усе можливе, щоб стримати окупантів.

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