Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські захисники копійчаним способом знищили російський танк за кілька мільйонів (відео)

Дата публікації
Перегляди
1021
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські захисники копійчаним способом знищили російський танк за кілька мільйонів (відео)

Українські захисники продовжують вигадувати, крім традиційних, способи знищення російської техніки.

Так, днями, ЗСУ мілітаризували вартісний російський танк, використавши дрон і гранату.

Відео "демілітаризації" ЗС РФ виклав у Мережу волонтер Юрій Мисягін.

"Російський танк вартістю кілька мільйонів доларів, знищений 40-міліметровою гранатою M433, яку скинули з українського безпілотника за допомогою саморобної копійчаної системи скидання", - написав волонтер.

Як раніше повідомив глава держави Володимир Зеленський, на Донеччині зараз найскладніша ситуація, ЗСУ роблять усе можливе, щоб стримати окупантів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація