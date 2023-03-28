Українські захисники отримали безпілотник «Ельф» від «Сталевого фронту»

«Ми були вражені цим дроном. Перша його головна особливість – він дуже РЕБ-стійкий і може пролітати з навігацією там, де цього не можуть робити інші борти. Плюс у нього дальність на 70 кілометрів в один бік», - розповідає військовий.

Боєць зауважив: для військових надзвичайно важливими характеристиками безпілотників є компактність, а також швидкість запуску і збору, бо в умовах, де вони застосовуються, діяти потрібно максимально швидко. Крім того, необхідною характеристикою є навігація та гарний зв’язок з бортом. І з цими задачами «Ельф» справляється відмінно.

«Ельф» - це дальній розвідник у режимі фотоліт. Він оснащений захищеною GVS-системою, і може працювати до 2 годин у повітрі із дальністю до 70 кілометрів на ворожих територіях. У нього гарна аеродинаміка і дуже мала швидкість, за рахунок цього його майже не чути в повітрі вже з висоти 200-300 метрів. Цей борт придбався завдяки «Сталевому фронту» Ахметова, а тепер він буде допомагати хлопцям», - каже директор ТОВ «Ельф Системс» Володимир Варванський.

Нагадаємо, Метінвест також передав бійцям вже понад 140 мобільних укриттів зі хвилястої сталі, які за умови правильної установки здатні витримати обстріл 152-мм снарядами. Також бійці отримали від компанії 10 дронів з дальністю польоту 9 км, які обладнані тепловізорами, 10 повнопривідних авто Volkswagen transporter, та 20 автомобілів швидкої допомоги Fiat Ducato.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія Метінвест направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн – на потреби армії в рамках «Сталевого Фронту» Ахметова. https://steelfront.scm.com.ua/ Компанія передала захисникам понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям майже 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та «швидкі», а для заправки машин надано понад 1,1 млн. літрів пального.