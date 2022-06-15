Українські захисники "пригальмували" запал окупантів у Сєвєродонецьку

Російські окупанти продовжують штурмувати місто Сєвєродонецьк на Луганщині.
Минулої доби Збройним силам України вдалося відбити ворожі атаки в місті.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював вогневий вплив по позиціях ЗСУ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.
"Українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєвєродонецьку та Тошківці, бойові дії тривають", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що у Харківській області російські окупаційні війська намагаються завадити просуванню ЗСУ до кордону з Росією. Для цього вони використовують авіацію.
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