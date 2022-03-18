Українські захисники продовжують утримувати всі ключові напрямки — президент

За словами глави держави, до полону потрапили російські строковики.

Українські захисники продовжують утримувати всі ключові напрямки на фронті.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вночі 18 березня.

"І відповідають на кожну атаку по наших мирних містах, по наших людях. В полон взяті ще нові російські строковики, серед них є й ті, хто відмовляється повертатися в Росію. А є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують, не намагаються навіть забирати. На кого додому вже прийшли "похоронки", хоча вони у нас у полоні і живі", — повідомив глава держави.

Президент російською мовою закликав всіх росіян говорити про це.

"Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли и не вернули тела. В Интернете есть номера, по которым вы можете обратиться и узнать, что же на самом деле с вашими детьми. У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны 13 тысяч или больше убитых российских солдат. Ми не хотели этой войны. Ми хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти", — звернувся Зеленський до громадян РФ.