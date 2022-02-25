Українські захисники сміливо відбивають атаки ворога: окупант постійно змушений змінювати стратегію

Противник хотів захопити Київ, але не досяг цієї ініціативи.
Українські захисники сміливо обороняють Україну, а тому російський окупант постійно змушений змінювати стратегію.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Анна Маляр.
"За дві доби ведення бойових дій частини та підрозділи Збройних сил України декілька разів змусили противника змінити свої стратегічні цілі. Намагаючись взяти в оточення угрупування об’єднаних сил противник швидко втратив ініціативу на півночі від Харкова та був зупинений у своєму просуванні на півдні в Херсонської області. Обстановка, яка не дала змогу ворогу розвивати наступ в намічених напрямках, змусила його вносити корективи в свої плани", - повідомила заступниця міністра оборони.
Вона зазначила, що швидко противник перенаправив основні зусилля на інший напрямок та зосередився на столиці України Києві, але запланована ініціатива не була ним досягнута. Тому реалізація наступної цілі виявилась для нього неможливою.
"Ймовірно, в черговий раз ворог буде намагатися реалізовувати свої наміри пошуком інших способів реалізації або зміною цілі вторгнення. Збройні сили України продовжують бойові дії, наносять втрати противнику, змушуючи його відмовлятись від своїх намірів", - написала Анна Маляр.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.