Українські захисники сміливо відбивають атаки ворога: окупант постійно змушений змінювати стратегію

Противник хотів захопити Київ, але не досяг цієї ініціативи.

Українські захисники сміливо обороняють Україну, а тому російський окупант постійно змушений змінювати стратегію.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Анна Маляр.

"За дві доби ведення бойових дій частини та підрозділи Збройних сил України декілька разів змусили противника змінити свої стратегічні цілі. Намагаючись взяти в оточення угрупування об’єднаних сил противник швидко втратив ініціативу на півночі від Харкова та був зупинений у своєму просуванні на півдні в Херсонської області. Обстановка, яка не дала змогу ворогу розвивати наступ в намічених напрямках, змусила його вносити корективи в свої плани", - повідомила заступниця міністра оборони.

Вона зазначила, що швидко противник перенаправив основні зусилля на інший напрямок та зосередився на столиці України Києві, але запланована ініціатива не була ним досягнута. Тому реалізація наступної цілі виявилась для нього неможливою.

"Ймовірно, в черговий раз ворог буде намагатися реалізовувати свої наміри пошуком інших способів реалізації або зміною цілі вторгнення. Збройні сили України продовжують бойові дії, наносять втрати противнику, змушуючи його відмовлятись від своїх намірів", - написала Анна Маляр.