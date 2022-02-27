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Українські захисники у Харкові знищили колону російських бронеавтомобілів "Тигр": відео

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Українські захисники у Харкові знищили колону російських бронеавтомобілів "Тигр": відео

ЗСУ показали відео знищеної колони окупантів.

Українські захисники в Харкові знищили колону російських бронеавтомобілів "Тигр". 

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України. 

Захисники опублікували відео знищених російських бронеавтомобілів. На ньому помітно, як бійці оглядають техніку окупанта. Судячи із відео частина авто частково вціліли. 

Російських військових на відео не видно. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • корабліЄкатери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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