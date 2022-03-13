Українські захисники витіснили російських окупантів за межі села Мощун на Київщині

Тривають інтенсивні бої на гостомельському напрямку Києва.

Українські захисники витіснили російські окупаційні сили за межі села Мощун у Бучанському районі Київської області.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Тривають інтенсивні бої на гостомельському напрямку Києва. Активні бойові дії тут йдуть вдень і вночі. Обстріли ворожої артилерії мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину. У селі Мощун у Бучанському районі Київської області наші захисники успішно знищують ворожі підрозділи та вже витіснили противника за межі населеного пункту”, - йдеться у повідомленні.

БИТВА ЗА КИЇВ. МОЩУН. ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК. БИТВА ЗА КИЇВ. МОЩУН. ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК. ЕКСКЛЮЗИВ Тривають інтенсивні бої на гостомельському напрямку Києва. Активні бойові дії тут йдуть вдень і вночі. Обстріли ворожої артилерії мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину. У селі Мощун у Бучанському районі Київської області наші захисники успішно знищують ворожі підрозділи та вже витіснили противника за межі населеного пункту. Відео від наших побратимів з Військове телебачення України #stoprussia Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Неділя, 13 березня 2022 р.

Нагадаємо, у МВС заявляють, що ніякої блокади Києва наразі немає.

Крім того, радник Офісу президента Олексій Арестович наголосив, що про Київ не можна хвилюватись зовсім. Всі наступальні сили розбиті, ті хто лишився, стали на оборону.

"Про Київ можна не хвилюватись. Усі сили, що були кинуті, вже розбиті. Також Харків, Суми, Чернігів. Противник настає у Маріуполі, зоні ООС та Миколаєві. Київ – у відносній безпеці. Навіть якщо вони накопичать резерви – їх кинуть у ООС, якщо полізуть – ми їх уб'ємо", - зазначив Арестович.

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