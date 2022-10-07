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Українські захисники влучним пострілом "мінуснули" ворожий гелікоптер Ка-52

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Українські захисники влучним пострілом "мінуснули" ворожий гелікоптер Ка-52

Фото: скриншот з відео

ЗСУ на півдні поцілили у ворожий вертоліт.

Сьогодні, 7 жовтня, ЗСУ збили черговий російський вертоліт. Ворожий "Алігатор" поцілено на Південному напрямку фронту.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Збито черговий "Алігатор" русні. 7 жовтня, близько 8.00, на півдні України, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Центр" Повітряних Сил знищено ударний вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що вчора ввечері, 6 жовтня, ракетники ЗСУ поцілили на Південному напрямку два ворожі безпілотники. Їх тип поки невстановлений.

4 жовтня на півдні країни зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗСУ знищили два ворожі гелікоптери Мі-24 та Мі-8".

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
47
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