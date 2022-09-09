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Українські захисники вшановують пам’ять Єлизавети ІІ посланнями на артилерійських снарядах (фото)

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Українські захисники вшановують пам’ять Єлизавети ІІ посланнями на артилерійських снарядах (фото)

Twitter/Відбій пожизненной тривоги

Українські військові вшановують пам'ять Королеви Великої Британії Єлизавети ІІ посланнями на артилерійських снарядах.

У мережі показали фото самих боєприпасів, на яких видно написи "Єлизаветі" та "Честь королеві".

Фото артснарядів з’явилося у Твітері.

За словами одного з українських захисників, таким чином ЗСУ вшановують "славетну лідерку великого народу". На це вже відреагувала британська телемережа Sky News.

Там зазначили, що вшановування королеви відбувалося в різних формах, що "відображало вплив правління покійного монарха на людей із найрізноманітнішим походженням у всьому світі".

"Роль Великої Британії у підтримці військових зусиль України є високою. Тому вплив смерті Єлизавети II відчули багато людей і у країні, яка майже 200 днів перебувала у конфлікті з сусідньою Росією", - написали у Sky News.

Нагадаємо, королева Єлизавета II пішла з життя 8 вересня у віці 96 років. Вона була однією з монархів, що правили найдовше в історії. Вона зійшла на престол 6 лютого 1952 року, в день смерті її дорогого батька короля Георга VI, і правила довгих 70 років.

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