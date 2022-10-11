Атака дронами-камікадзе Миколаївщини та Одеси: що відомо

На півдні російські окупанти продовжують атакувати населені пункти України за допомогою ударних дронів "Shahed-136". Українські захисник сьогодні зранку, 11 жовтня, не дали долетіти до кінцевої точки 8 іранським "мопедам".

Про це повідомляють Повітняні сили ЗСУ.

"11 жовтня, з 3.30 до 05.30 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено над Миколаївщиною 5 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136", над Одещиною - 3", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія почала використовувати проти України іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Вони коштують порівняно недорого, але можуть завдати великої шкоди. Українські сили протиповітряної оборони змушені витрачати наявний невеликий запас ракет, щоб впоратися з ними.

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