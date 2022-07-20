Українські захисники зачищають та розміновують Зміїний: що їм вдалося знайти на острові (відео)

Українські бійці знайшли на острові чимало техніки окупантів, їхні документи, журнали ведення боїв та кота, якого визволили після окупації.

Українські захисники проводять дослідження та розмінування острова Зміїний після його звільнення від російських військових.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Під час операції ГУР МО проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування", - йдеться у повідомленні.

Під час робіт було виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.

"На острові встановлено український прапор замість рашистського "триколору". Окрім цього, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації", - додали у розвідці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про двомісячну операцію звільнення Зміїного, його визволяли не лише прикордонники, артилеристи та ВМС.

Читайте також: