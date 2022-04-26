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Українські захисники збили 3 літаки окупантів та 3 крилаті ракети

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Українські захисники збили 3 літаки окупантів та 3 крилаті ракети

defence-ua.com

Збройні сили України за минулу добу знищили 10 повітряних цілей окупантів.

Збройні сили України продовжують "мінусувати" техніку окупантів. Так за вчора росіяни втратили 3 літаки.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 10 повітряних цілей: 3 літаки, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3 крилаті ракети.

Нагадаємо, що українські військові ліквідували взвод окупантів, які обстрілювали їхні позиції у Херсонській області.

Також ми писали, що військовослужбовці Королівської бригади ліквідували під Попасною у Луганській області чергову партію найманців компанії "Ліга" - колишньої "Вагнер".

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