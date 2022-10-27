Українські захисники збили майже всі іранські дрони РФ, які впродовж дня атакували критичну інфраструктуру Україну

Українські захисники знищили 90% іранських ударних дронів-камікадзе із 100%, якими РФ атакувала Україну впродовж доби.

Успіхами Збройних сил поділівся головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"За останню добу силами і засобами ППО знищено 18 із 20 БПЛА “Shahed-136”, що застосовувалися по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави", - написав він.

Нагадаємо, що раніше українські захисники впродовж 2 годин "приземлили" 19 іранських БпЛА. 17 з них знищили сили ППО Повітряних Сил Збройних Сил України, ще два - Сили оборони.

Також ізраїльські фахівці вивчили дрони "Герань-2", які використовує РФ проти України та іранські "Shahed-136" і дійшли до висновку, що вони ідентичні. Докази цього президент Ізраїлю пообіцяв надати США.

Влада Ірану заперечує, що постачає до Росії свої дрони-камікадзе і навіть заявила про готовність взяти участь у розслідуванні цього факту.