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Українські захисники збили майже всі іранські дрони РФ, які впродовж дня атакували критичну інфраструктуру Україну

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Українські захисники збили майже всі іранські дрони РФ, які впродовж дня атакували критичну інфраструктуру Україну

Сили ППО України щодня покращують свою майстерність зі збивання іранських ударних дронів.

Українські захисники знищили 90% іранських ударних дронів-камікадзе із 100%, якими РФ атакувала Україну впродовж доби.

Успіхами Збройних сил поділівся головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"За останню добу силами і засобами ППО знищено 18 із 20 БПЛА “Shahed-136”, що застосовувалися по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави", - написав він.

Нагадаємо, що раніше українські захисники впродовж 2 годин "приземлили" 19 іранських БпЛА. 17 з них знищили сили ППО Повітряних Сил Збройних Сил України, ще два - Сили оборони.

Також ізраїльські фахівці вивчили дрони  "Герань-2", які використовує РФ проти України та іранські "Shahed-136" і дійшли до висновку, що вони ідентичні. Докази цього президент Ізраїлю пообіцяв надати США.

Влада Ірану заперечує, що постачає до Росії свої дрони-камікадзе і навіть заявила про готовність взяти участь у розслідуванні цього факту.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
813
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