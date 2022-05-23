Українські захисники зупинили наступ окупантів на Слов'янськ в районі селища Довгеньке - Генштаб

Українські захисники зупинили наступ окупантів на Слов'янськ в районі селища Довгеньке - Генштаб

Російські окупанти не полишають спроби взяти місто Слов'янськ.

Зараз вони збираються силами, щоб відновити наступ, який раніше змогли відбити ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

"Силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11-го армійського корпусу Балтійського флоту, Східного та Центрального військових округів, ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Здійснив спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ відбито підрозділами Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Чорному морі продовжується маневрування 6 великих десантних кораблів та 2 носіїв крилатих ракет. В готовності до використання понад півтора десятка снарядів. Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства.

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