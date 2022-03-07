Українські захисники звільнили Чугуїв і ліквідували двох підполковників РФ: як минула доба на фронтах (нічне зведення)

Білорусь продовжує сприяти злочинним діям РФ. З її території через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупантів
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформація станом на 00:00 7 березня щодо російського вторгнення.
Противник продовжує наступальну операцію. Окупанти зосереджують основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум та Миколаєва, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з окупованим Крим в напрямку Маріуполь – Новоазовськ.
Тим не менш, кінцевої мети протягом одинадцяти діб окупаційних дій загарбники не досягли.
Ворог накопичує ресурси для штурму Києва. Водночас, окупанти не полишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямках.
Поліський напрямок
Противник намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь і наблизитись до столиці України.
В районі Ірпені ворог здійснює висування танкових та мотострілецьких підрозділів.
З території Білорусі через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупаційних військ.
Сіверський напрямок
Окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва через Броварський і Бориспільський райони, а також встановлення контролю над Черніговом та Сумами.
Після нанесення підрозділами ЗСУ вогневого ураження по місцях скупчення ОВТ противника у районах Нова Басань та Скрипалі, противник поніс значних втрат. Росіяни здійснюють передислокацію додаткових сил для поповнення живої сили та техніки.
Таврійський напрямок
Окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку Запоріжжя. Ворогу вдалось відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через Дніпро.
Крім того, триває просування підрозділів противника у північно-східному напрямку вздовж р. Інгул. БТГр форсувала річку та зайняла Кашперо-Миколаївку.
Звільнено Чугуїв
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. Під час бойових дій звільнено Чугуїв. Окупанти зазнали великих втрат в особовому складі та техніці. Було знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС Росії підполковника Дениса Глєбова.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.