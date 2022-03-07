Українські захисники звільнили Чугуїв і ліквідували двох підполковників РФ: як минула доба на фронтах (нічне зведення)

Українські захисники звільнили Чугуїв і ліквідували двох підполковників РФ: як минула доба на фронтах (нічне зведення)

Білорусь продовжує сприяти злочинним діям РФ. З її території через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупантів

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформація станом на 00:00 7 березня щодо російського вторгнення.

Противник продовжує наступальну операцію. Окупанти зосереджують основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум та Миколаєва, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з окупованим Крим в напрямку Маріуполь – Новоазовськ.

Тим не менш, кінцевої мети протягом одинадцяти діб окупаційних дій загарбники не досягли.

Ворог накопичує ресурси для штурму Києва. Водночас, окупанти не полишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямках.

Поліський напрямок

Противник намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь і наблизитись до столиці України.

В районі Ірпені ворог здійснює висування танкових та мотострілецьких підрозділів.

З території Білорусі через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупаційних військ.

Сіверський напрямок

Окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва через Броварський і Бориспільський райони, а також встановлення контролю над Черніговом та Сумами.

Після нанесення підрозділами ЗСУ вогневого ураження по місцях скупчення ОВТ противника у районах Нова Басань та Скрипалі, противник поніс значних втрат. Росіяни здійснюють передислокацію додаткових сил для поповнення живої сили та техніки.

Таврійський напрямок

Окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку Запоріжжя. Ворогу вдалось відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через Дніпро.

Крім того, триває просування підрозділів противника у північно-східному напрямку вздовж р. Інгул. БТГр форсувала річку та зайняла Кашперо-Миколаївку.

Звільнено Чугуїв

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. Під час бойових дій звільнено Чугуїв. Окупанти зазнали великих втрат в особовому складі та техніці. Було знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС Росії підполковника Дениса Глєбова.