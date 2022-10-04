Українські захисники звільнили вже 1534 населені пункти: як вони повертаються до мирного життя

Зокерма, на Харківщині було звільнено 483 населені пункти та понад 50 — на Херсонщині.

Україна звільнила від окупаційних військ 1 534 населені пунктів.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі загальнонаціонального телемарафону додав, що:

у Херсонській області було звільнено понад 50 населених пунктів;

у Харківській області було звільнено 483 населені пункти.

Результати відновлення інфраструктури в деокупованих містах та селищах:

Розміновано 502 населених пункти.

Нацполіція відновила роботу у 1 200 населених пунктах.

Організовано 1 445 гуманітарних штабів.

Органи місцевого самоврядування запрацювали у 1 508 населених пунктах.

Критична інфраструктура:

Газопостачання - 1 026 населених пунктів;

Електроенергія - 976 населених пунктів;

Водопостачання та водовідведення - 966 населених пунктів;

Послуги мобільного зв’язку та інтернету - 950 населених пунктів.

На звільнених територіях відновили роботу 933 медзаклади, заклади освіти запрацювали у 981 населеному пункті, послуги соціального захисту - у понад тисячі населених пунктів, фінансові послуги надають – у 922 населених пунктах.

Нагадаємо, що ЗСУ вдруге звільнили село на Херсонщині від окупантів. Давидів Брід був окупований російськими військами в ніч проти 13 березня 2022 року. 31 травня було село було звільнено українськими військовими, проте 17 червня село було окуповано повторно.

Раніше у Нацгвардії оприлюднили відео звільнення Золотої Балки на Херсонщині.

Також ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Крім того стало відомо, що ЗСУ звільнили населені пункти Архангельске та Миролюбівка на Херсонщині.

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