Українські захисники "відрізали" російський виступ під Лиманом: що змінилося в обороні Донбаса

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

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На Донеччині упродовж останніх місяців українські військові відкинули противника до річки Жеребець.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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«Унаслідок успішних контрнаступальних дій українських підрозділів російське командування втратило можливість реалізувати план охоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації з півночі та південного заходу», — йдеться у звіті.

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Російські військові блогери також визнають втрату контролю над виступом і зазначають, що бої змістилися безпосередньо до оборонних рубежів уздовж річки Жеребець.

Ситуація на Донеччині — останні новини

Росія нарощує сили для майбутнього наступу на Лиманському напрямку. Дедалі більшу частку російських сил становлять іноземні новобранці — переважно вихідці з Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії.

Російські війська також зосереджують удари по українській логістиці та переправах через Оскіл і Сіверський Донець. Імовірно, ці дії є частиною підготовки до майбутнього масштабнішого наступу.

Аналітики звертають увагу, що російське командування фактично повторює невдалу модель дій 2022 року, намагаючись оточити Лиман і створити передумови для подальшого наступу на Слов’янськ та Краматорськ. Попри нарощування сил, противнику не вдалося виконати поставлені завдання — окупанти стикаються з дефіцитом ресурсів і потужним спротивом українських сил.

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