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Українські захисники "відрізали" російський виступ під Лиманом: що змінилося в обороні Донбаса
Виступ створював для росіян можливість тиснути на Лиман із півночі та поступово розширювати зону свого проникнення.
На Донеччині упродовж останніх місяців українські військові відкинули противника до річки Жеребець.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
«Унаслідок успішних контрнаступальних дій українських підрозділів російське командування втратило можливість реалізувати план охоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації з півночі та південного заходу», — йдеться у звіті.
Російські військові блогери також визнають втрату контролю над виступом і зазначають, що бої змістилися безпосередньо до оборонних рубежів уздовж річки Жеребець.
Ситуація на Донеччині — останні новини
Росія нарощує сили для майбутнього наступу на Лиманському напрямку. Дедалі більшу частку російських сил становлять іноземні новобранці — переважно вихідці з Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії.
Російські війська також зосереджують удари по українській логістиці та переправах через Оскіл і Сіверський Донець. Імовірно, ці дії є частиною підготовки до майбутнього масштабнішого наступу.
Аналітики звертають увагу, що російське командування фактично повторює невдалу модель дій 2022 року, намагаючись оточити Лиман і створити передумови для подальшого наступу на Слов’янськ та Краматорськ. Попри нарощування сил, противнику не вдалося виконати поставлені завдання — окупанти стикаються з дефіцитом ресурсів і потужним спротивом українських сил.