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Українські зенітні підрозділи знищили 9 з 12 крилатих ракет окупантів

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Українські зенітні підрозділи знищили 9 з 12 крилатих ракет окупантів

Фото: defence-ua.com

Увечері, 11 вересня, близько 20.30, окупанти завдали ракетних ударів по території України.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ. 

Усього – 12 пусків: шість крилатих ракет «Калібр» із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів.

"Слава Україні! Б’ємо ворога разом! Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на 9 напрямках фронту ворог обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
702
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