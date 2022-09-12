Українські зенітні підрозділи знищили 9 з 12 крилатих ракет окупантів

Увечері, 11 вересня, близько 20.30, окупанти завдали ракетних ударів по території України.
Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Усього – 12 пусків: шість крилатих ракет «Калібр» із кораблів з акваторії Чорного моря та шість крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів.
"Слава Україні! Б’ємо ворога разом! Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на 9 напрямках фронту ворог обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
Читайте також:
- ЗСУ з різних сторін йдуть на Херсон: Жданов про кільце, у яке замкнуть місто
- Наказ "гумової д*пи" і початок кінця імперії: у Росії може спалахнути громадянська війна
- Путін наказав олігархам та держустановам створювати ПВК для "нового етапу" війни - Bellingcat