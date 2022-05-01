Українські зірки довели до сліз кавером на хіт "Скрябіна" "Місця щасливих людей": згадали Маріуполь та Ірпінь

Відомі українські виконавці відгукнулися на пропозицію продюсера та співзасновника музичної премії YUNA Павла Шилька.

Юрко Юрченко, Олександра Заріцька, Артем Пивоваров, Сергій Танчинець, Фагот, Наталія Могилевська, Іван Navi, Руслана та інші взяли участь у записі каверу на хіт гурту "Скрябін" "Місця щасливих людей".

У композиції був дещо змінений текст – тепер замість Берліна, Мадрида, Парижа згадали постраждалі від російського вторгнення Маріуполь, Ірпінь, Чернігів, Харків, Херсон, Київ.

"Творці планують використовувати новий варіант треку "Місця щасливих людей" на телебаченні, радіо та в інтернет-виданнях не у комерційних цілях, а виключно для благодійності. Вона також прозвучить як гімн великого медійного благодійного заходу, проведення якого готується спільно з національною радою України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться у повідомленні пресслужби.

У рамках заходу буде започатковано фінансування відновлення медійної інфраструктури постраждалих українських міст. Збір коштів буде проводитись на БО "Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна".

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