Українські журналісти звернулися до колег у світі із закликом не мовчати про війну: повний текст звернення

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Українські журналісти та журналістки звернулися до представників міжнародної медіаспільноти із закликом не відвертати увагу від війни Росії проти України, протидіяти спробам виправдати агресора та не допустити замовчування російських злочинів.

ТСН.ua публікує повний текст звернення українських журналістів:

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«Ми, українські журналісти та журналістки, звертаємося до вас, наших колег — журналістів цивілізованого та демократичного світу.

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Ми звертаємося до вас з країни, де ранки починаються з перевірки — чи всі наші рідні і друзі живі. І наше звернення — це відчайдушна спроба попередити та застерегти. Вам може здатися, що війна в Україні зупинилася або от-от зупиниться. Але втома від української війни — це спроба не бачити реальність. Адже війна в Україні триває. Тривають геноцид та екоцид, щоденні російські обстріли, руйнування та полювання на мирних громадян.

Можливо, вашим глядачам або читачам вже «нецікаво» як нас вбивають у прямому ефірі, і можливо, наші смерті для вас перестали бути достатньо драматичними.

Деякі журналісти пишуть, що бити по російських нафтопереробних заводах — це божевілля і ганьба! А вбивати людей балістикою не ганьба? А руйнувати мости, школи, лікарні — це не божевілля?

Нам неприйнятно бачити заголовки, що на 13 році агресії росії проти нашої країни і нашого народу, «Україна не хоче миру». Це як витончений аб’юз — звинувачувати жертву агресії в тому, що ми відмовляємось бути жертвами і чинимо спротив.

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Ми маємо всі розуміти — Росія як країна-агресор щодня тренується вбивати і нищити.

Світові лідери остерігаються публічно визнати, що велика війна неминуча, і вона як ніколи близько. Але давайте вже відкрито говорити, що це цивілізаційний конфлікт, який стосується Сполучених Штатів так само, як і Європи.

Ми переконані — сприймати Україну, як місце де відбувається війна, яка не стосується решти світу — небезпечно. Ми дуже хочемо миру, але не хочемо його імітації. Аби ця, або інші агресії — більше ніколи не повторювались, агресор має бути покараний.

Давайте визнаємо — Путін це сучасний Гітлер. І ми не маємо повторювати помилок історії — намагатися вмиротворити агресора є небезпечним для всього світу.

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Ми закликаємо вас не мовчати — саме від журналістів залежить, наскільки хоробрими будуть політики.

Ми закликаємо вас називати речі своїми іменами. Силовий тиск на Україну — це вбивство тисяч людей.

І саме від журналістів залежить — не дозволити політикам зняти санкції.

Саме від журналістів залежить — не дати агресору наростити силу і продовжувати вбивати людей та нищити країни і світ.

Журналісти! Зробіть усе можливе, щоб ваша країна не стала на бік зла. Ніхто не має права змінювати світовий порядок силою і окупацією.

Ми віримо у силу слова, у справедливість і вашу принциповість.

Хай здоровий глузд врятує нашу спільну планету.»

Редакція ТСН.ua долучається до звернення до міжнародної медіаспільноти не замовчувати війну Росії проти України.

Ми переконані, що в умовах повномасштабної війни роль незалежної журналістики є надзвичайно важливою. Завдання медіа — не лише інформувати про події, а й називати речі своїми іменами, документувати воєнні злочини окупантів, протидіяти дезінформації та не допускати підміни понять.

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