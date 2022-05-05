Українських біженців обманюють під час дороги до ЄС: як не стати ціллю шахраїв

Українських біженців обманюють під час дороги до ЄС: як не стати ціллю шахраїв

5,5 мільйонів українців покинули країну і знайшли прихисток закордоном.

Проте в деяких наших співвітчизників виникають проблеми на чужині, а в деяких – під час дороги, як у героя нашого наступного сюжету в рамках кампанії з поінформування населення України про безпечну внутрішню міграцію, щоб підвищити обізнаність громадян, які рятуються від війни.

24-річний Іван із Київської області зустрів на своєму шляху недобросовісного перевізника. Як хлопець вирішив проблему і куди можна звертатися, коли у вас виникають якісь питання – дивіться у сюжеті.

«У мене діагностовано цукровий діабет, через який я не можу піти до Збройних сил України або до територіальної оборони. Коли вже ворог був на підході до Київської області, я вирішив від’їжджати закордон», - згадує чоловік.

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Він вирішив їхати до Швейцарії, адже чув, що в цій країні передбачений безкоштовний курс лікування для діабетиків. Перевізника знайшов через оголошення в інтернеті. До Швейцарії обіцяли відвезти за 100 євро.

«Але коли я вже списався з перевізниками, він сказав, що коштує 280 євро, а на моє питання щодо квитків, якихось документів, чеків, він сказав – не хвилюйтеся, все буде добре, а ще за додаткові 140 євро я дуже швидко перетну кордон», - розповів Іван.

Та ще й дозвіл від уряду Швейцарії мають – сказав водій. Та ціна кусалась – 420 євро для хлопця великі гроші. Аванс мав сплатити наперед на приватну картку перевізника.

«Я тоді пішов до міграційної служби, щоб подовжити свій закордонний паспорт і побачив там номер гарячої лінії. Я не знаю, що тоді мене спонукало і я вирішив набрати. Мені просто не вистачало якоїсь підтримки. Коли я набрав, дівчинка з гарячої лінії сказала мені, що це дуже небезпечно», - сказав українець.

А ще на гарячій 527 йому пояснили, що жодного дозволу на перевезення від уряду Швейцарії не існує.

Ірина Мидловець - спеціаліст програми допомоги і захисту вразливим мігрантам у представництві міжнародної організації з міграції в Україні. За її словами, найбільш безпечно купувати квитки офіційно і так доїжджати до свого місця призначення, але є й величезна кількість волонтерів, які щиро хочуть допомогти.

«Дуже важливо під час перетину кордону йти до офіційних структур, які знаходяться тут же, тобто коли ви перетинайте кордон – зазвичай, є волонтери, в яких є знаки, в яких є відповідне візібіліті, ці, скажімо, переміщення – вони є організовані, вони ведуть список людей, які їм допомагають, це не просто якась жінка чи чоловік, яка хоче вас підвезти», - додала Ірина Мидловець.

Приватний транспорт ніким не контролюється. Вас можуть завезти будь-куди і зробити з вами все, що заманеться. Проте, якщо ви все ж наважилися сісти у приватне авто:

«Обов’язково сфотографуйте номери машини, обов’язково перешліть ці номери тим людям, з якими ви підтримуєте зв’язок, запитайте, куди саме ви їдете, коли ви сіли в машину, одразу в гугл мепс поставте свою геолокацію, і слідкуйте, щоби ви їхали хоча би в тому напрямку», - радять спеціалісти.

Якщо відчувайте небезпеку, не провокуйте водіїв і не показуйте, що ви все розумієте. Одразу повідомляйте своїх рідних, що ви у конкретній машині і вам загрожує небезпека.

#StandWithUkraine, #stoptrafficking, #527передусім