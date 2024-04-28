Українських чоловіків все ж можуть повернути з-за кордону: нова заява Польщі

Чи буде Україна повертати своїх громадян із-за кордону і як - Польща не знає.
Польща може повернути українських чоловіків призовного віку, якщо буде така ініціатива з боку влади України.
Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю TVN24.
Польський міністр вважає, що у цьому питанні Україна має проявити ініціативу, бо для влади Польщі "це етично неоднозначне питання".
"Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", - сказав він.
Чи буде Україна повертати своїх громадян із-за кордону і як - очільнику МЗС Польщі невідомо.
Водночас він називає ідею "цікавою" ініціативу з обмеження консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків.
"Раніше, у грудні, коли я був у Києві одразу після призначення на посаду, українська сторона говорила трошки інше, але в тому ж напрямку. А саме, що вони будуть мати довідку для своїх громадян про те, що у нього врегульовані стосунки з військовою службою, і вони просили на рівні Євросоюзу не надавати соціальні пільги людям, у яких немає такої довідки", - поділився польський міністр.
Нагадаємо, у Держдепі США відповіли, чи допомагатимуть Україні повертати чоловіків з-за кордону.
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