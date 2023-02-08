Відомо, що українських дітей до Росії з Австрії вивіз правозахисник Європейського інституту омбудсмена.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що виходить зі складу Європейського інституту омбудсмена через незаконне вивезення з Австрії до Російської Федерації двох українських дітей.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Надіслав терміновий лист членам Європейського інституту Омбудсмана про вихід із цього об’єднання. Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Республіки Австрія через російську збройну агресію, "правозахисник Європейського інституту Омбудсмана (ЄІО)" вивіз на територію РФ. За інформацією ЗМІ, це зробив Доктор Йозеф Зігеле, Генеральний Секретар ЄІО, член Правління ЄІО та Заступник Омбудсмана Тіролю. Владою Австрії розпочате офіційне розслідування щодо дій Й. Зігеле", - розповів Лубінець.

Він також підкреслив, що такі дії є порушенням статей 49, 50 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

За словами Лубінця, в Європейському інституті Омбудсмана на його прохання не провели внутрішнього розслідування та не застосували відповідних санкцій до пана Зігеле. Президент Інституту Драган Мілков проігнорував запити українського омбудсмена Дмитра Лубінця.

"Звернувся до колег, які є членами Інституту, розглянути можливість негайного виходу із Європейського інституту Омбудсмана та засудити дії його керівництва. Водночас висловлюю подяку своїм колегам та друзям, які вийшли з ЄІО, Омбудсману Республіки Латвія пану Юрісу Янсонсу та Омбудсману Республіки Литва Еріці Леонайте за їхню однозначну позицію та швидку реакцію на вищезазначену ситуацію", - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явилася інформація про нібито знімання в порно дітей, викрадених з України. Згодом стало відомо, що хлопчик, про якого йшлось, насправді народився і живе в Росії, де рекламує одяг. Нацполіція України наголосила, що Росія всіма можливими способами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні.

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