Українських патрульних зобов'яжуть працювати з увімкненими боді-камерами: для чого це потрібно

Від наступного року такі пристрої будуть у кожному підрозділі патрульної поліції.
Українські патрульні поліцейські будуть зобов'язані завжди працювати з увімкненими боді-камерами (бодікамами).
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирськог на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна
"Вже від наступного року в кожному підрозділі патрульної поліції, де працюють офіцери і будуть виїжджати на патрулювання, будуть бодіками. І вони зобов'язані будуть їх включати під час спілкування з громадянами", - заявив Монастирський
За його словами, таким чином можна буде досягти більш високого стандарту захисту прав людини.
Нагадаємо:
- Від 1 листопада вакцинованих поліцейських споряджають спеціальними значками. Як зазначили у Нацполіції, поліцейські не зобов'язані носити такі значки, вони будуть лише елементом популяризації вакцинації.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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