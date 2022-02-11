Українських підприємців закликали допомогти у формування тероборони: як це можна зробити

Українських підприємців закликали допомогти у формування тероборони: як це можна зробити

Підприємців закликали зберегти зарплату учасникам тероборони.

Заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко закликав українських підприємців допомогти у формуванні тероборони.

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Про це Сергій Собко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Як офіцер Сил територіальної оборони Збройних Сил України звертаюся до підприємців із закликом до нового партнерства — формування разом із нами потужного резерву територіальної оборони", - написав Собко.

Він закликав підприємців зберегти учасникам територіальної оборони заробітну плату та робочі місця, а також популяризувати вступ до сил тероборони.

"До служби у військовому резерві долучається багато людей. Ми вітаємо всіх, хто вступає до підрозділів ТРО, і переконані, що наші ряди міцнішатимуть. Переконані, що підприємці-роботодавці підтримуватимуть працівників, які, усвідомлюючи необхідність захисту своєї Батьківщини, вступатимуть в резерв ТРО", - зазначив Собко.

Нагадаємо, від 1 січня 2022 року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне їхнє завдання – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій.

Президент України Володимир Зеленський вважає важливим питання територіальної оборони.

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