Українських підприємців закликали допомогти у формування тероборони: як це можна зробити

Підприємців закликали зберегти зарплату учасникам тероборони.
Заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко закликав українських підприємців допомогти у формуванні тероборони.
Про це Сергій Собко написав на своїй сторінці у Facebook.
"Як офіцер Сил територіальної оборони Збройних Сил України звертаюся до підприємців із закликом до нового партнерства — формування разом із нами потужного резерву територіальної оборони", - написав Собко.
Він закликав підприємців зберегти учасникам територіальної оборони заробітну плату та робочі місця, а також популяризувати вступ до сил тероборони.
"До служби у військовому резерві долучається багато людей. Ми вітаємо всіх, хто вступає до підрозділів ТРО, і переконані, що наші ряди міцнішатимуть. Переконані, що підприємці-роботодавці підтримуватимуть працівників, які, усвідомлюючи необхідність захисту своєї Батьківщини, вступатимуть в резерв ТРО", - зазначив Собко.
Нагадаємо, від 1 січня 2022 року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне їхнє завдання – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій.
Президент України Володимир Зеленський вважає важливим питання територіальної оборони.
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