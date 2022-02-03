Українських військових навчають виявляти радіацію, а також хімічну й біологічну зброю (фото)

Зокрема, військовим представили новітню техніку, якою користуються для виявлення такого типу зброї.

На Міжнародному пункті пропуску через державний кордон "Гоптівка" тривають збори з представниками військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил України. Під час занять було представлено новітні зразки озброєння та техніки, що використовується для виявлення незаконного витоку радіації.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"Вчора (2 лютого - Ред.) з фахівцями військ РХБ захисту ЗС України та інших складових сил оборони розпочалася практична фаза занять під керівництвом Державної прикордонної служби України. На Міжнародному пункті пропуску через державний кордон "Гоптівка" було проведено заняття з порядку роботи та обслуговування стаціонарних комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин і ядерних матеріалів", — зазначають в Генштабі ЗСУ.

Під час занять фахівці військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Державної прикордонної служби України представили новітні зразки озброєння та техніки, що використовується під час радіаційного контролю з виявлення незаконного переміщення джерел іонізувального випромінювання.

Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Натомість сьогодні, 3 лютого, за планом — проведення конструктивного круглого столу, присвяченого перш за все розгляду новітніх зразків техніки та засобів захисту від радіації та хімічної і біологічної зброї.

"Основна мета проведення фахового збору представників військ РХБ захисту та інших складових сил оборони за напрямком Сил підтримки це необхідність постійного нарощування практичних вмінь та навичок у виконанні функціональних обов’язків з планування хімічного, біологічного, радіаційного та ядерного захисту військ (сил) у ході застосування Збройних Сил України та складових сил оборони", – зазначив керівник занять і очільник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту КСП ЗС України полковник Юрій Ситник.

Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому в Україні планують скасувати військовий призов. Так, за його словами, протягом 4 років в спокійному плановому режимі Україна має перейти до формування професійної армії. Це дасть можливість відмовитися від строкового призову, від короткострокових контрактів, натомість зробити службу в ЗСУ привабливою, цікавою професією.

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