Українських водіїв міжнародних перевезень зобов’язали отримати спеціальний код: про що йдеться

Українські водії, які виконують міжнародні перевезення, обов’язково повинні отримати сертифікацію за європейським стандартом "Код 95" до серпня наступного року. Ця вимога закладена в оновлену процедуру ліцензування перевізників, що була затверджена влітку 2024 року.

Про це повідомляє 24 канал.

За даними Міністерства розвитку громад і територій, на сьогодні вже 13 тисяч українських водіїв пройшли сертифікацію та отримали відповідні документи. В електронному Реєстрі, що містить 140 сторінок по 100 прізвищ на кожній, відображені ті, хто підтвердив свою кваліфікацію.

Процес сертифікації продовжується, і Реєстр регулярно поповнюється. Для цього в Україні кількість сертифікованих навчальних центрів зросла до 21, до вже існуючих 17 центрів додалося ще чотири нових. Загалом ці центри мають 24 навчально-тренажерні класи.

Після завершення навчання та успішної здачі тестів водії отримують кваліфікаційну карту водія. Це офіційне підтвердження їх кваліфікації для виконання вантажних перевезень транспортними засобами масою понад 3,5 тонни, що охоплює категорії "C", "D" та "E". Кваліфікаційна карта водія видається у формі пластикової картки, дійсної протягом п'яти років.

Курс підготовки для досвідчених водіїв триває один тиждень, а для тих, хто отримав посвідчення водія після 2021 року, навчання триває від чотирьох до восьми тижнів. Основна частина навчального процесу відбувається онлайн.

Нагадаємо, в Україні від 1 січня 2024 року подорожчала низка послуг від МВС для водіїв. Йдеться про послуги з видавання водійських прав, складання іспитів та реєстрації авто.

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