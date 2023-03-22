Українським бійцям передають баггі, вироблені із сталі «Метінвесту»

Оперативне командування «Південь» отримало метал для виготовлення мобільних автівок багі, які мають неабиякий попит на передовій завдяки своїй маневреності та легкості у маскуванні.

Метал для машин передала компанія Метінвест-СМЦ, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Багі часто потрапляють у кадр на фронтових фото й відео, тому що вони компактні, швидкі, маневрені, мають високу прохідність і легко маскуються. Вони незамінні, коли треба вести розвідку, атакувати малими групами або робити швидкі рейди в тил ворога. Саме тому на передовій багі – хороша альтернатива звичному колісному транспорту. Але на озброєні українського війська багі не стоять: їх виготовленням та постачанням займаються активісти, волонтери та представники окремих військових об’єднань.

Нещодавно до Метінвест-СМЦ звернулися представники Оперативного командування «Південь»: військові потребували комплектування для виробництва багі. За запитом оборонців компанія безплатно надала 3,8 тонни металопрокату – кутники, лист та труби. Цього вистачить, щоб зробити 10 фронтових мініавтівок.

«Забезпечення малих бойових груп мобільною технікою – важлива складова для успішної діяльності наших військових у виконанні бойових завдань. Ми раді, що в межах «Сталевого Фронту» наша продукція допоможе наблизити перемогу», – зазначив генеральний директор Метінвест СМЦ Ігор Тонєв.

Ви теж можете допомогти захисникам України: якщо у вас є старі моделі автомобілів «Жигулі» 01-07, що не знаходяться у вжитку, ви можете передати їх ЗСУ. Напишіть представникам Оперативного командування «Південь» / Operational Command «South» в ФБ чи на пошту coll-centr_ok_pivden@post.mil.gov.ua, і спеціалісти зроблять із гаражного баласту справжніх чотириколісних воїнів.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія Метінвест направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн – на потреби армії в рамках «Сталевого Фронту» . https://steelfront.scm.com.ua/ Компанія передала захисникам понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям майже 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та «швидкі», а для заправки машин надано понад 1,1 млн. літрів пального.