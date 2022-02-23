Українським бійцям в зоні ООС надходять смс-повідомлення від РФ з залякуваннями

Українським бійцям в зоні ООС надходять смс-повідомлення від РФ з залякуваннями

Попередження розсилаються з номера українського мобільного оператора.

Росія вдалася до залякування наших бійців на сході країни. Військовослужбовцям почали надходити на телефони смс-повідомлення.

Про це повідомляють у телеграм-каналі InformNapalm.

"Москва дала добро на застосування ЗС РФ на Донбасі. Ще є час врятувати своє життя і залишити зону ООС", - йдеться в СМС-ках російською мовою.

Такі повідомлення повеселили військовслужбовців на передовій.

"Сьогодні вся 54 бригада отримала такі СМСки. РФ розсилає їх нам на телефони", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що попередження розсилаються з номера українського мобільного оператора.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії.

В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.

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