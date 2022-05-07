Українським командирам "заборонили" забирати тіла загиблих: на Запоріжжі росіяни поширюють новий фейк

Російські окупанти відомі своєю пропагандою та поширенням неправдивої інформації - особливо на тимчасово захоплених територіях.

На окупованих територіях Запорізької області росіяни намагаються поширити інформацію про "накази" українським командирам. Зазначається, що їм нібито заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців з полю бою.

Про це повідомляє офiцiйний канал Запорізької обласної військової адміністрації.

Російські пропагандисти наголошують, мовляв, таким чином Україна намагається приховати власні військові втрати. Втім, насправді ситуація зовсім інша. І саме російська армія стикається з подібними нелюдськими наказами.

"Часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з полю бою, порушуючи всі гуманітарні міжнародні норми, забуваючи про гуманізм та людяність", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Росія намагається нав'язати населенню Придністров'я, що нібито існує воєнна загроза з боку України.

Читайте також: